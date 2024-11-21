لطيفة لـ فيروز في عيد ميلادها الـ 90: "نحمد الله أننا موجودين في عصرك"

كتب- هاني صابر:

وجهت المطربة لطيفة، رسالة للمطربة اللبنانية فيروز، احتفالا بعيد ميلادها الـ 90، الذي يوافق اليوم الخميس 21 نوفمبر.

ونشرت لطيفة، صورة لفيروز، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "علمتينا إن الفن رسالة وقيمة أيتها الشامخة شموخ أرز لبنان الكرامة.. يعجز الكلام عن وصفك".

وأضافت: "نحمد الله سبحانه أننا موجودين في عصرك إلاهي يمد في عمرك في الصحة وراحة البال يا سبب السعادة والعزة والكبرياء والانتماء، عيد ميلاد فيروز".

يذكر أن، فيروز من مواليد 21 نوفمبر 1934 وتعد من أقدم فنّاني العالم ومن الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى في لبنان ومن أشهر الأصوات العربية، ولاقت أعمالهُا الفنية رواجًا واسعًا في العالم العربي والغربي، ولقبت في لبنان بـ "العمود السابع لبعلبك".

View this post on Instagram A post shared by Latifa لطيفة التونسية (@latifaofficial)

اقرأ أيضا:

تارا عماد تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يغازلها (صور)



