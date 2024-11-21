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حسن شاكوش يروج لحفله الغنائي في أمريكا ضمن احتفالات عيد الميلاد والكريسماس

09:00 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

بوستر حفل حسن شاكوش في أمريكا

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كتب - معتز عباس:

كشف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن موعد حفلته الغنائية المقبلة، بمناسبة أعياد الميلاد والكريسماس.

ونشر حسن، بوستر للحفل الغنائي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "جمهوري الحبيب في أمريكا وحشتوني وسعيد جدا بلقائي بيكم قريباً، حفلات عيد الميلاد المجيد في أمريكا، الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ في سان دييجو، السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ في سياتل، كل سنة وأنتم طيبين".

وكانت محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، ألزمت حسن شاكوش، مؤدي المهرجانات، بدفع 960 ألف جنيه نفقة إلى زوجته ريم طارق.

وتضمنت أوراق دعوى النفقة أن ريم طارق استحالت عشرتها مع حسن ولم تستمر حياتهما طويلًا بسبب كثرة تعديه عليها وسوء معاملته لها، وعدم الإنفاق عليها وإهانتها دائما أمام الجميع وطردها من مسكن الزوجية ثم امتنع عن الإنفاق عليها.

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