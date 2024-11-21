جوري بكر بدون مكياج ومي عمر مع صديقاتها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

يسرا وليلى علوي وأحمد الفيشاوي.. نجوم الفن في حفل مجلة "Enigma"

25 صورة لنجوم الفن في ثامن أيام مهرجان القاهرة السينمائي

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بدون مكياج.

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه، أحدث ظهور له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بملابس كاجوال.

ريهام أيمن

ظهرت الفنانة ريهام أيمن، بإطلالة رقيقة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعلا من قبل متابعيها.

دوللي شاهين

شاركت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة.

نسرين طافش

الفنانة نسرين طافش، شاركت متابعيها، أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

حمدي الميرغني

نشر الفنان حمدي الميرغني، صورة له داخل سيارته، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

لقاء سويدان

شاركت الفنانة لقاء سويدان، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج أنيق.

ديانا هشام

ظهرت الفنانة الشابة ديانا هشام، بإطلالة كاجوال، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صورًا جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت فيها مع صديقاتها.