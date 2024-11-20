25 صورة لنجوم الفن في ثامن أيام مهرجان القاهرة السينمائي

كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

حرص نجوم الفن والسينما على حضور السجادة الحمراء من عرض فيلم "سلمى" الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.

وخطف نجمات الفن الأنظار على السجادة الحمراء، أبرزهم، ليلى علوي، إلهام شاهين، سلاف فواخرجي، سارة نخلة، وفريق عمل فيلم "سلمى".

حرصت الفنانة سارة نخلة، على رفع علم سوريا أثناء مرورها على السجادة الحمراء، في ثامن أيام مهرجان القاهرة السينمائي.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

اقرأ أيضا..

أحدث جلسة تصوير لـ سارة سلامة.. والجمهور: "باشا البلد" (صور)

نبيل الحلفاوي يعلق على تصريحات حازم إمام بشأن واقعة تزوير عقد جدو