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25 صورة لنجوم الفن في ثامن أيام مهرجان القاهرة السينمائي

11:42 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    سولاف فواخرجي في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    اطلالة ليلى علوي
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين تتألق بالابيض
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 25 صورة
    بوسي شلبي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    بوسي شلبي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    سولاف فواخرجي في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    سولاف فواخرجي في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    سولاف فواخرجي في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    سولاف فواخرجي على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    سولاف فواخرجي في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    سولاف فواخرجي على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    سولاف فواخرجي وصناع فيلم سلمى في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    سارة نخلة تلتف بعلم سوريا في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    سارة نخلة تلتف بعلم سوريا في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    سارة نخلة بعلم سوريا
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي بمهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي وإلهام شاهين على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي وإلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي وإلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 25 صورة
    صناع فيلم سلمى في مهرجان القاهرة السينمائي
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

حرص نجوم الفن والسينما على حضور السجادة الحمراء من عرض فيلم "سلمى" الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.

وخطف نجمات الفن الأنظار على السجادة الحمراء، أبرزهم، ليلى علوي، إلهام شاهين، سلاف فواخرجي، سارة نخلة، وفريق عمل فيلم "سلمى".

حرصت الفنانة سارة نخلة، على رفع علم سوريا أثناء مرورها على السجادة الحمراء، في ثامن أيام مهرجان القاهرة السينمائي.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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نجوم الفن في مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي عرض فيلم سلمى نجوم الفن على السجادة الحمراء
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