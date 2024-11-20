نبيل الحلفاوي يعلق على تصريحات حازم إمام بشأن واقعة تزوير عقد جدو

كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو مجلس إدارة الزمالك السابق، حقيقة واقعة تزوير عقد اللاعب محمد ناجي "جدو".

وكتب الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الرجوع إلى الحق فضيلة".

ودائمًا ما يقوم الفنان نبيل الحلفاوي بالتطرق للعديد من المواضيع الفنية والرياضية والاجتماعية عبر حسابه على "X"، وتشهد تفاعلًا كبيرًا من قبل الآلاف من جمهوره ومتابعيه.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي كانت بفيلم "تسليم أهالي" عام 2022.

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