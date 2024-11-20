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ليلى علوي وإلهام شاهين يخطفان الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

09:54 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ليلى علوي وإلهام شاهين في ثامن أيام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 8 صورة
    إطلالة الهام شاهين
  • عرض 8 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 8 صورة
    ليلى علوي وإلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
  • عرض 8 صورة
    ليلى علوي وإلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 8 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 8 صورة
    اطلالة ليلى علوي
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كتب - معتز عباس:
تصوير - محمود عبدالناصر:

حرصت الفنانة ليلى علوي والفنانة إلهام شاهين، على المشاركة في اليوم الثامن من مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ45.

كما خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار من ظهورها على السجادة الحمراء، خلال مشاركتها في عرض فيلم "سلمى" الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".

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إلهام شاهين ليلى علوي مهرجان القاهرة السينمائي
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