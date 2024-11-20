إليسا لـ فيروز بعيد ميلادها الـ 90: "رمز لبنان وأيقونة الفن"

كتب- هاني صابر:

وجهت المطربة إليسا، رسالة للمطربة اللبنانية فيروز، احتفالا بعيد ميلادها الـ 90، الذي يوافق غدا الخميس 21 نوفمبر.

ونشرت إليسا، مقطع فيديو لفيروز، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "علّمتينا كيف نحلم، كيف نحب، وكيف نحمل لبنان بقلوبنا".

وأضافت: "صوتك رح يبقى دايمًا يجدد فينا الأمل ويجمعنا على الحب والوطن.. كل عام وأنتِ رمز لبنان وأيقونة الفن..كل عام وإنتِ بخير يا فيروز".

يذكر أن، فيروز من مواليد 21 نوفمبر 1934 وتعد من أقدم فنّاني العالم ومن الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى في لبنان ومن أشهر الأصوات العربية، ولاقت أعمالهُا الفنية رواجًا واسعًا في العالم العربي والغربي، ولقبت في لبنان بـ "العمود السابع لبعلبك".

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