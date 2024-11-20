يسرا وليلى علوي وأحمد الفيشاوي.. نجوم الفن في حفل مجلة "Enigma"

كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

يواصل نجوم الفن والسينما، حضور حفل مجلة "Enigma"، الذي يقام حاليًا في فندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة ،لتكريم نجوم السينما المصرية يسرا وحسين فهمي، بجائزة "عمر الشريف".

وحضر نجوم الفن يسرا وليلى علوي، ودرة، وهنا شيحة، وشيكو، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وصدقي صخر، وغيرهم.

وأعلنت مجلة Enigma عن شراكتها الرسمية مع Golden Globes لاستضافة حفل تكريم خاص في القاهرة، حيث سيتم تكريم النجمين المصريين يسرا وحسين فهمي.

حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، المعروف باسم ـ"حفلة العام في هوليوود"، يعد أحد أحد المناسبات الكبرى لتوزيع الجوائز الفنية العالمية، إذ يكرم التميز في مجالي السينما والتلفزيون منذ انطلاقه في عام 1944.

ومن المقرر منح جائزة "عمر الشريف" للنجمين يسرا وحسين فهمي، تقديرًا لمساهماتهما الكبيرة في إثراء السينما العربية، وتطوير الإنتاج الفني في الشرق الأوسط.

وكان النجم عمر الشريف هو أول ممثل مصري يفوز بجائزة جولدن جلوب، وتمنح هذه الجائزة لنجوم الفن لتسليط الضوء على التأثير الإيجابي والقيم الفنية التي يتركها المبدعون العرب في المشهد السينمائي العالمي.