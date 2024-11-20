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يسرا وليلى علوي وأحمد الفيشاوي.. نجوم الفن في حفل جولدن جلوب و"Enigma" (صور)

09:15 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    أحمد داوود يصل حفل مجلة Enigma
  • عرض 21 صورة
    درة ونجوم حفل مجلة Enigma_1
  • عرض 21 صورة
    درة ونجوم حفل مجلة Enigma
  • عرض 21 صورة
    أحمد داوود في حفل مجلة النجمة
  • عرض 21 صورة
    درةو وإيناس الدغيدي في حفل مجلة Enigma السنوي
  • عرض 21 صورة
    شيكو في حفل مجلة Enigma
  • عرض 21 صورة
    شيكو يشارك في حفل مجلة Enigma (2)
  • عرض 21 صورة
    شيكو والقائمين على حفل مجلة Enigma
  • عرض 21 صورة
    درةو وإيناس الدغيدي في حفل مجلة Enigma
  • عرض 21 صورة
    صدقي صخر يصل حفل مجلة Enigma
  • عرض 21 صورة
    ليلى علوي تتألق في حفلة مجلة Enigma (2)
  • عرض 21 صورة
    ليلى علوي تتألق في حفلة مجلة Enigma
  • عرض 21 صورة
    يسرا تتحدث للإعلام في حفل مجلة Enigma (2)
  • عرض 21 صورة
    صدقي صخر يصل حفل مجلة Enigma (2)
  • عرض 21 صورة
    يسرا تشارك في حفل مجلة Enigma السنوي
  • عرض 21 صورة
    شيكو يشارك في حفل مجلة Enigma
  • عرض 21 صورة
    يسرا تتحدث للإعلام في حفل مجلة Enigma
  • عرض 21 صورة
    يسرا في حفل مجلة اينجما
  • عرض 21 صورة
    يسرا في حفل مجلة Enigma السنوي (1)
  • عرض 21 صورة
    يسرا في حفل مجلة Enigma السنوي (3)
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كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

يواصل نجوم الفن والسينما، حضور حفل جولدن جلوب ومجلة "Enigma"، المقام بفندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة ،لتكريم نجوم السينما المصرية يسرا وحسين فهمي، بجائزة "عمر الشريف".

وحضر من نجوم الفن يسرا وليلى علوي، ودرة، وهنا شيحة، وشيكو، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وصدقي صخر، وغيرهم.

وأعلنت مجلة Enigma عن شراكتها الرسمية مع Golden Globes لاستضافة حفل تكريم خاص في القاهرة، حيث يتم تكريم النجمين المصريين يسرا وحسين فهمي.

حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، المعروف باسم ـ"حفلة العام في هوليوود"، يعد أحد أحد المناسبات الكبرى لتوزيع الجوائز الفنية العالمية، إذ يكرم التميز في مجالي السينما والتلفزيون منذ انطلاقه في عام 1944.

ومن المقرر منح جائزة "عمر الشريف" للنجمين يسرا وحسين فهمي، تقديرًا لمساهماتهما الكبيرة في إثراء السينما العربية، وتطوير الإنتاج الفني في الشرق الأوسط.

وكان النجم عمر الشريف هو أول ممثل مصري يفوز بجائزة جولدن جلوب، وتمنح هذه الجائزة لنجوم الفن لتسليط الضوء على التأثير الإيجابي والقيم الفنية التي يتركها المبدعون العرب في المشهد السينمائي العالمي.

يسرا ليلى علوي أحمد الفيشاوي مهرجان القاهرة السينمائي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب تكريم يسرا وحسين فهمي
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