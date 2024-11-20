أحدث جلسة تصوير لـ سارة سلامة.. والجمهور: "باشا البلد" (صور)

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من كواليس تصوير مسلسل "نقطه سوده".

ونشرت سارة مجموعة صور رفقة الفنان أحمد فهمي، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"وعلقت: "فيروز".

وتفاعل رواد انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ياجمالك بجد"، " القمر اللي منورة"، "باشا البلد"، "يا نهار أزرق تحفة"، "جميلة وتزداد جمالًا".

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وتشارك سارة سلامة في مسلسل "نقطة سوده" بطولة، النجمة سوسن بدر، الفنان أحمد بدير، الفنانة وفاء عامر، تأليف محمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

يذاع مسلسل "نقطة سوده"على قناة "Mbc مصر"، وتدور أحداثه في إطار درامي حول رضوى التي تضع مع شقيقها صلاح خطة شيطانية للانتقام من عائلة السويفي وإمبراطوريتها، ويتعين على عمر وعلي السويفي التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفًا خطيرًا بعد أن يقع عمر ورضوى في حب بعضهما البعض رغم العداوة المشتعلة.

يذكر أن، سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة رانيا يوسف، أحمد سلامة، نور فخري، صلاح عبدالله، مجدي كامل، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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