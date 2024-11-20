رمضان 2025.. ريم مصطفى تتعاقد على مسلسل "سيد الناس"

كتب- هاني صابر:

تعاقدت الفنانة ريم مصطفى، على تقديم دور البطولة النسائية أمام الفنان عمرو سعد بمسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025.

وبدأت "ريم"، الاستعدادات للشخصية التي تجسدها خلال أحداث العمل تمهيدا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة، لتسجل تعاونها الأول مع عمرو سعد في الدراما.

مسلسل "سيد الناس" تدور أحداثه في إطار شعبي إجتماعي لا يخلو من التشويق، والعمل بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، وياسين السقا، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

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