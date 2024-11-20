سارة نخلة ترفع علم سوريا على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

كتبت- نوران أسامة:

حرصت الفنانة سارة نخلة، على المشاركة بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ظهرت على السجادة الحمراء وقامت برفع علم سوريا.



وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".

اقرأ أيضا:

تارا عماد تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يغازلها (صور)

بعد رد والده حول حقيقة ارتباطه بـ أسماء جلال.. أمير المصري يتصدر تريند "جوجل"



