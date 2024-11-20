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درة وهنا شيحة وحسين فهمي.. 15 صور لنجوم الفن من حفل مجلة "Enigma"

08:32 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أبو وزوجته
  • عرض 15 صورة
    حسين فهمي وزوجته على السجادة الحمراء في حفل مجلة Enigma (2)_5
  • عرض 15 صورة
    حسين فهمي وزوجته على السجادة الحمراء في حفل مجلة Enigma (3)_6
  • عرض 15 صورة
    حسين فهمي وزوجته في حفل مجلة اينجما
  • عرض 15 صورة
    أبو وزوجته في حفل مجلة النجمة
  • عرض 15 صورة
    درة في حفل مجلة Enigma_9
  • عرض 15 صورة
    صفية العمري على السجادة الحمراء في حفل مجلة Enigma_10
  • عرض 15 صورة
    صفية العمري في حفل مجلة Enigma_11
  • عرض 15 صورة
    صفية العمري وحسن أبو الروس على السجادة الحمراء في حفل مجلة Enigma_12
  • عرض 15 صورة
    حسين فهمي في حفل مجلة اينجما
  • عرض 15 صورة
    هنا شيحة تصل السجادة الحمراء في حفل مجلة Enigma_14
  • عرض 15 صورة
    درة على السجادة الحمراء في حفل مجلة Enigma_8
  • عرض 15 صورة
    هنا شيحة على السجادة الحمراء في حفل مجلة Enigma_15
  • عرض 15 صورة
    صفية العمري وحسن أبو الروس
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كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل مجلة "Enigma"، الذي يقام حاليًا في فندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة،لتكريم نجمي السينما المصرية يسرا وحسين فهمي، بجائزة "عمر الشريف"

ووصل على السجادة الحمراء، كلًا من حسين فهمي وزوجته، الفنانة درة، الفنانة صفية العمري، الفنان حسين أبو الروس، الفنانة ليلى علوي، الفنان شيكو، السيناريست مدحت العدل، المطرب أبو، وغيرهم من النجوم.

تحرص مجلة "Enigma"، على إقامة حفل Golden Globes، لتكريم نجوم الفن على هامش أعمالهم في مجالي السينما والتلفزيون.

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حسين فهمي حفل مجلة Enigma نجوم الفن في حفل مجلة Enigma جائزة عمر الشريف تكريم يسرا وحسين فهمي درة هنا شيحة
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