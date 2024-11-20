"واجهت صعوبات كتيرة".. درة تكشف كواليس تصوير فيلم "وين صرنا" في غزة

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة درة، كواليس تصوير فيلمها الوثائقي "وين صرنا"، والصعوبات التي واجهها فريق العمل في قطاع غزة.

وقالت "درة" في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، عبر موقع "إنستجرام"، إن فريق العمل واجهة صعوبات عديدة للتصوير في غزة، وأنها لم تستطيع التواجد أثناء التصوير بسبب القصف المتواصل.

وأضافت: "التصوير في غزة مكنش سهل وماكنتش أقدر أكون موجودة، وأشكر المصور اللي كان هناك أحمد الدنف، كان في هناك صعوبات إن مينفعش حاجة تتصور وتتعاد أو أفكر فيها بعد كدة وأصورها تاني، لأنه في صعوبات كتيرة وفي مناطق كان مستحيل التصوير فيها".

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

وأوضحت درة سبب إخراجها لفيلم وثائقي: "الحقيقة مش عامله الفليم عشان يتقال عليه أو ميتقلش، أنا أخرجت الفيلم لهدف أسمى من كدة، الفيلم ده معمول للناس اللي بتفهم في الأفلام الوثائقية، اللي بيكون ليه خصوصية في طريقة الطرح والتصوير والسرد وحاجات كتير".

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

فيلم "وين صرنا!" أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

اقرأ أيضًا:

عزيز مرقة يعلق على رقص أسماء جلال على أغنيته "أحلى واحدة".. ماذا قال؟

تارا عماد تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يغازلها (صور)