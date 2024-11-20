عزيز مرقة يعلق على رقص أسماء جلال على أغنيته "أحلى واحدة".. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

علق المطرب عزيز مرقة على رقص الفنانة أسماء جلال على أغنية "أحلى واحدة"، في حفل زفاف الفنانة جميلة عوض.

وقال "مرقة" في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، عبر موقع "إنستجرام": "انبسط جدًا لما شوفت أسماء جلال بترقص على أغنية أحلى واحدة، ورقصتها حلوة كانت رقصة حلوة وانتشرت، واكتشفت مؤخرا إنها بتغني ممكن تخوض التجربة".

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طرح المطرب عزيز مرقة مؤخرًا، فيديو كليب أحدث أغانيه الجديدة "ما تيجي سكة" التي تجمع بينه وبين الفنانة أسماء أبو اليزيد لأول مرة، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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