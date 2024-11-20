مهرجان الفيوم السينمائي يكشف عن لجان تحكيم وجوائز الدورة الأولى

كتب- هاني صابر:

كشفت إدارة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصر، عن لجان تحكيم المسابقات المختلفة وجوائز الدورة الأولى من المهرجان التي تقام في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري.

وقال المخرج هاني لاشين رئيس مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، في بيان صحفي، إن الدورة الأولى من المهرجان تضم عددًا مميزًا من الأفلام الطويلة والقصيرة وأفلام الطلبة من عدد من دول العالم وصلت إلى 15 دولة وتم اختيار الأفلام في المسابقات المختلفة بعناية فائقة، كما تم اختيار عدد من أهم صناع السينما في لجان التحكيم المختلفة لما لهم خبرة هائلة في المهرجانات السينمائية وصناعة السينما بشكل عام.

وتابع رئيس المهرجان، أن المهرجان يمنح عددا من الجوائز للأفلام والصناع في المسابقات المختلفة خلال حفل الختام، مشيرًا إلى أن إدارة المهرجان تسعى لدعم اتساع رقعة الثقافة والفنون من خلال الحدث السينمائي الأول والأضخم على أرض محافظة الفيلم إحدى المحافظات العريقة في مصر، لافتا إلى أن المهرجان يتلقى دعمًا غير محدود من قبل محافظة الفيوم ووزارتي الثقافة والبيئة وعدد من الجهات الداعمة.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة:

يضم المهرجان لجان تحكيم متميزة تتكون من أبرز الأسماء في صناعة السينما، حيث تترأس المنتجة التونسية درة بوشوشة لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، وتضم في عضويتها:

- المخرج عمر عبدالعزيز (مصر)

- المخرجة والروائية ليالي بدر ( فلسطين )

- الناقد خالد ربيع ( المملكة العربية السعودية)

- الممثلة داليا مصطفى (مصر)

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة:

يرأس الناقد المصري أحمد شوقي لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بالدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة وتضم اللجنة كلا من:

- المخرج نواف الجناحي ( الإمارات العربية المتحدة )

- الكاتب والمنتج زين العابدين شرف الدين ( المغرب)

لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة:

قررت إدارة مهرجان الفيوم السينمائي تنظيم مسابقة لأفلام الطلبة، وتترأس الدكتورة غادة جبارة لجنة التحكيم، بمشاركة:

- الدكتور وائل طوبار

- عازر سايروس

جوائز مهرجان الفيوم السينمائي:

قررت إدارة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة برئاسة المخرج هاني لاشين منح مجموعة من الجوائز للأعمال الفائزة في المسابقات المختلفة وتم تحديد الجوائز كالتالي:

1- جوائز المسابقة الدولية للفيلم الطويل:

- جائزة أحسن فيلم: تمثال "وجوه الفيوم" مع شهادة تُمنح للمنتج.

- جائزة أحسن سيناريو: تمثال "وجوه الفيوم" مع شهادة.

- جائزة أحسن إخراج: تمثال "وجوه الفيوم" مع شهادة.

- جائزة أحسن ممثلة: تمثال "وجوه الفيوم" مع شهادة.

- جائزة أحسن ممثل: تمثال "وجوه الفيوم" مع شهادة.

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة: تمثال "وجوه الفيوم" مع شهادة.

2- جوائز المسابقة الدولية للفيلم القصير:

- جائزة أفضل فيلم روائي قصير.

- جائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير.

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير.

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجيلي القصير.

3- جوائز مسابقة أفلام الطلبة:

- جائزة أفضل فيلم

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفلام الطلبة

يذكر أن، مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة تنظمه مؤسسة مسار للثقافة والفنون ويقام تحت رعاية محافظة الفيوم والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، ووزارة الثقافة ووزارة البيئة، وجامعة الفيوم والمركز القومي للسينما وهيئة تنشيط السياحة.