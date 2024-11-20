تارا عماد تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يغازلها (صور)

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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت تارا مجموعة صور، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة مرتدية جمبسوت طويل.

View this post on Instagram A post shared by Tara Emad تارا عماد (@taraemad)

وجاءت تعليقات المتابعين، على الصور، كالتالي: "قمر وجميلة"، "لطيفة وعسل"، "انتي قمر يا تارا"، "لطيفة بكل المعاني".

وكان الظهور الأخير للفنانة تارا عماد في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وأطلت على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومحبيها.

يذكر أن تارا عماد تشارك بعدد من الأعمال الفنية منها الجزء الثاني من مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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