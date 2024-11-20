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تارا عماد تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يغازلها (صور)

06:32 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تارا عماد في أحدث ظهور
  • عرض 4 صورة
    الفنانة تارا عماد
  • عرض 4 صورة
    تارا عماد في أحدث ظهور
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت تارا مجموعة صور، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة مرتدية جمبسوت طويل.

وجاءت تعليقات المتابعين، على الصور، كالتالي: "قمر وجميلة"، "لطيفة وعسل"، "انتي قمر يا تارا"، "لطيفة بكل المعاني".

وكان الظهور الأخير للفنانة تارا عماد في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وأطلت على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومحبيها.

يذكر أن تارا عماد تشارك بعدد من الأعمال الفنية منها الجزء الثاني من مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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تارا عماد انستجرام تارا عماد تارا عماد ترتدي جمبسوت طويل
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