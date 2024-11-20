انتصار تكشف سبب تقديمها بلاغ بمباحث الانترنت وتوجه رسالة مؤثرة لوالدتها

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة انتصار، رسالة مؤثرة إلى والدتها، تُعبر من خلالها عن حبها الكبير لها، وأنها السبب لما وصلت له اليوم، مشيرة إلى أنها لم تحضنها بشكل كافي طوال حياتها، وكانت تخشي أن تقول لها كلمة "بحبك" حتي تظل قوية في نظر نفسها، ولكنها اكتشفت بعدما كبرت أنها مازالت تحتاج إلى حضنها.

وقالت انتصار، بشأن علاقتها بأولادها، ببرنامج "ورقة بيضا": "بحب أولادي لدرجة لا أحد يتصورها، ولكني أفضل دائما الولد عن البنت، ممدوح نجلي هو من يحمل اسم العيلة ويتحمل المسؤولية ودائما يتصدر في أي مشكلة، على عكس البنات بمجرد أن تتزوج تنسب إلى عائلة زوجها".

وعن مسلسل "مطعم الحبايب"، فأوضحت: " فريق العمل كان ينتظر التصوير من أجل تذوق الأكل وكل واحد فينا كان جواه شيف كبير، نتذوق الأكل ونقييمه على حسب رأينا، فكانت الكواليس ممتعة، وكنا نشعر كأننا عيلة واحدة ".

وعن مسلسل"راجل وست 6 ستات" بكل أجزائه، فقالت: " كان مغامرة جديدة، دخلت هذا العمل في عمر وخرجت منه في عمر تاني، وهذا ينطبق على كل أبطال العمل، فالجميع كان متحمس للعمل، وهو من أنجح الأعمال التي قدمتها".

وبشأن رأيها في تجربة "مسرح مصر"، أشارت إلى أنها من التجارب المهمة والمختلفة، لأنه قدم مسرح مختلف عن المسرح التقليدي، وسمح لنا بأن نشاهد كل أسبوع مسرحية جديدة.

وتحدثت عن مسلسل "ذات" الذي قدمته مع الفنانة نيللي كريم، قائلة: "ذات اعتبرتها نقطة تحول في مشواري الفني، لأنني قدمت 3 أو 4 أعمار داخل المسلسل، فكل 7 حلقات كانت بعمر مختلف، لذلك فهو من المحطات الفارقة في حياتي الفنية".

وعن مسلسل "أشغال شقة"، فقالت: "رغم أنني يعتبر ظهرت في حلقة وربع فقط، ولكني فؤجئت برد فعل الجمهور على دور أم صابرين، خاصة أن هناك (لزمة) خاصة بها وهي تشاور على عينها بحكم أنها تتحدث في التليفون باستمرار، وكانت هذه (اللزمة) غير مكتوبة في الاسكريبت ولكن المخرج خالد دياب أعجب بها بمجرد أن ارتجلتها".

وأكدت انتصار، أنها تحترم خصوصيتها، وبسبب المعاكسات الكثيرة قدمت بلاغ في مباحث الانترنت، متابعة: "ليه يبقى فيه فنان مشهور ويتشم، أنا لما قدمت البلاغ لاقيت مشاكل كتيرة وبلاغات عدة بقصص صعبة للفتيات".

وعن أعمالها الجديدة، أضافت: "نحضر للجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة، ودور جديد في مسلسل إش إش مع المخرج محمد سامي".