محمد كريم يوجه الشكر لـ بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت"

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان محمد كريم متابعيه، على السوشيال ميديا صورة له وظهر خلالها مع رجل الأعمال بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت".

ونشر محمد، الصورة على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا والعمل الخيري، يبرز اسم واحد كمنارة للابتكار والرحمة بيل جيتس، كان من دواعي سروري الاجتماع مع مثل هذا الاستثنائي، مبتكر ذو رؤية ورجل أعمال عظيم ومحسن،كل الاحترام لجميع جهودكم الخيرية في مجال الصحة العالمية وتغير المناخ والتنمية والتعليم".

يذكر أن الفنان محمد كريم، يشارك في فيلم The Gunslingers، مع الممثل العالمي Stephen Dorff ومخرج الفيلم Brian Skiba والمنتج Randall Batinkoff .

الفيلم يلعب بطولته كريم مع كل من النجوم نيكولاس كيدج وستيفن دورف وHeather Graham، تأليف وإخراج Brian Skiba ومن المقرر عرضه في 2025.

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