"شكك في معاييره كمسلم" رسالة غاضبة من عمرو محمود ياسين بسبب محمد صلاح

كتب-مصطفى حمزة:

رفض المؤلف عمرو محمود ياسين، الهجوم الذي تعرض له نجم المنتخب المصري ومهاجم ليفربول اللاعب محمد صلاح، بدعوى ان تقييمه كمسلم يحتاج لمراجعة.

المؤلف عمرو محمود ياسين، عبر صفحته في موقع فيسبوك، حرص على الرد على شخص، وضع منشور يشكك في صحة اختيار نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري باعتباره رمز.

وعلق المؤلف، وكتب: "والله يا أخ فارس بما إنك بتتكلم عن الدين وبتنطلق منه في تقييم محمد صلاح وتشكك في معاييره كراجل مسلم أحب أذكرك ب آية قرآنية جميلة جدًا وهي قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ)"

وتابع: "الآية دي بتتكلم عن إن بعض الظن إثم، وإن التجسس والغيبة حرام، صلاح مسلم زينا زيك، وربنا هو اللي بيحاسبه، إحنا مالناش دعوة نحكم عليه أو نتدخل في حياته الشخصية.

فيه كمان حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)".

عمرو محمود ياسين، اختتم: "ياريت نراعي دايماً إننا ما نحكمش على حد، ونتجنب الغيبة والنميمة. وكل واحد فينا مسؤول عن نفسه قدام ربنا".

المؤلف عمرو محمد ياسين، يعود في رمضان 2025، للتعاون مع النجمة ياسمين عبد العزيز، في مسلسل "ونقابل حبيب"، وذلك بعد 5 سنوات من تقديمها مسلسل " نحب تاني ليه"، من تأليفه.