بعد رد والده حول حقيقة ارتباطه بـ أسماء جلال.. أمير المصري يتصدر تريند "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان أمير المصري تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد أن تحدث والده عن الشائعات التي تم تداولها خلال الفترة الماضية عن ارتباط نجله بالفنانة أسماء جلال.

وقال والد أمير المصري خلال لقائه في برنامج "عرب وود": "عادي عادي الحاجات دي بتحصل لكل الفنانين وأي حد بيكون عليه الأضواء بيبقى طبعا عليه وإشاعات وحاجات كتيرة وحاجات سخيفة وحاجات لطيفة بس الحمد لله الإشاعات اللي بتحصل في الجو الفني ده الناس متعودة عليها".

يذكر أن، الفنان أمير المصري شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالفيلم البريطاني "In Camera" في قسم عروض خاصة خارج المسابقة.

فيلم "In Camera" تدور أحداثه حول ممثل شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر خوض رحلة البحث عن دور جديد يلعبه، الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.

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