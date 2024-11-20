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إلهام شاهين تنشر صورا مع شقيقها وتوجه له رسالة

02:21 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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    إلهام شاهين بصحبة شقيقها أمير شاهين
  • عرض 4 صورة
    إلهام شاهين مع شقيقها الفنان أمير شاهين
  • عرض 4 صورة
    إلهام شاهين مع شقيقها
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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها، وجمهورها، صورا تجمعها بشقيقها "أمير".

ونشرت "شاهين" الصور من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "أطيب وأحن قلب فى عائلة شاهين، ربنا يحميك و يبارك لك حبيبي".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين كانت تستعد لبطولة فيلم جديد بعنوان "الحب كله" قبل أن يحترق الديكور الذي كان من المقرر أن يتم تصوير المشاهد الأولى فيه، ويتعطل انطلاق التصوير.

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