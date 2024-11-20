فريدة سيف النصر تهاجم حسن الهلالي: "بلطجة في محفل دولي رسمي"

كتبت- سهيلة أسامة:

شنّت الفنانة فريدة سيف النصر هجومًا حادًا، على الكومبارس حسن الهلالي الشهير بـ "شنبو"، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له وهو ينفعل على المنظمين، أثناء تواجده في مهرجان القاهرة السينمائي.

وكتبت فريدة من خلالها حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "بلطجة في محفل دولي رسمي، اللي حصل من الممثل الهلالي في مهرجان القاهرة وعلى الريد كاربيت شيء بلا شك مأجور جدًا مهما حاول أي حد ينفي، إنت في الفيديوهات بتقول في العزاء مارضيش يبوسك، يبوس مين وفين، إنت أصلا مركب أسلاك شائكة على وشك، هو في إيه بالظبط".

وأضافت: "يا حظك إني مكنتش هناك، وبعدين تروح المهرجان تعمل الحبة دول، إيه دخل العزاء في المهرجان، المفروض إنت ذكي والباقي أغبياء، نختصمك عند النائب العام، إنت قليت أدبك على رئيس مهرجان القاهرة الدولي أولًا ودي كارثة في مكان عمل، وثانيًا النجم الخلوق حسين بك فهمي واضح الجهة اللي زقاك جدًا".

وتابعت: "نرجو من السادة المسئولين عقاب رادع ومن نقيبنا المحترم التصرف العاجل، بلا قلة قيمة، والصوت العالي مش عندنا الكلام ده ولا بياكل، وفي مهرجان دولي كمان وكل ده علشان الحلو عايز يتباس، ومن أمن العقاب أساء الأدب، بلا قلة تقدير وبلطجة، ده تصرف تحت بند بلطجة في مكان عام، وفيه فنانين وصحفيين أجانب، بتصدر إيه يا هلالي للخارج، الناس تخاف تيجي عندنا؟ لاااا خاف إنت وخاف بجد، أنا غضبانة جدًا واتقي شر الحليم".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة فريدة سيف النصر كانت بمسلسل "العتاولة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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