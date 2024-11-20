نادين نجيم عن الشعب المصري: "كتير محترمين ومهذبين وحبهم طالع من القلب"

كتبت- نوران أسامة:

حلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، وتحدث خلال لقائها عن حبها للشعب المصري، والدراما والأفلام المصرية.

وقالت نادين: "أنا مع الوقت ومن عمل لتاني، التكنولوجيا بتبينلك وين شريحة الجمهور والنسب ومن أي بلد فـ سنة ورا سنة الرقم التاني من متابعيني هو الجمهور المصري".

وتابعت: "وبشوف الجمهور المصري على السوشيال ميديا، وبنتفاعل مع بعض وهما بيتابعوني وهما بيهموني، وأنا من زمان بيج فان لمصر ونجوم مصر، وكان زمان بيقتصر وقتنا على اللعب ومشاهدة الأفلام والمسلسلات المصرية وكبرنا على هذه الطقوس، وتعرفنا على أهمية الدراما بمصر ومن نجوم مصر".

وأضافت: "وما بشوف من المصريين إلا تعليقات إيجابية، كتير محترمين ومهذبين ولا مرة سمعت شيء ضايقني، ولما باجي على مصر بتبسط لأن طريقتهم وحبهم طالع وظاهر من القلب، وهو شعب ما بيعرف يجامل إذا حبك خلاص حبك، ولو ما حبك هيقولك، والشعب المصري مش هين إنه يحب حد برة منطقته وبيحكي بيغير لغته، وهما حافظين لي مشاهد من مسلسل "صالون زهرة" لأنه شعبي.

يذكر أن نادين نجيم عرض لها في موسم رمضان 2024 مسلسل "2024"، ويشاركها بطولته محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، كارمن لبس ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، وهو من كتابة بلال شحادات، إنتاج شركة "الصبّاح" وإخراج فيليب أسمر. وهو مؤلف من 15 حلقة.

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