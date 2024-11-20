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وفاة مخرج العرائس عاطف أبو شهبة.. وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة

01:19 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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    فان العرائس عاطف ابو شهبة
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    فيلم عن عاطف
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كتب-مصطفى حمزة:

رحل فنان ومخرج العرائس عطف أبو شهبة اليوم الأربعاء، في مسقط رأسه بالإسكندرية.

الفنان مجدي عبيد، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "الصديق الفنان والمخرج السكندري عاطف أبو شهبة، رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء".

و أضاف: "تقام صلاة الجنازة وتشييع جثمان الراحل، في مسجد أبو النور بمنطقة الظاهرية بالإسكندرية، والدفن في مقابر العائلة"

الفنان والمخرج الراحل عاطف أبو شهبة، قدم العديد من العروض المسرحية، لمسرح العرائس في الإسكندرية والقاهرة، إلى جانب عروض الأراجوز، التي كان يقدمها.

وعن سيرة حياة الفنان والمخرج الراحل، قدم الفيلم التسجيلي "بتاع العرايس"، الذي حصد جائزتين في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الأولى هي جائزة منحة أفلام مصر العالمية يوسف شاهين في "The Factory"، والثانية جائزة "مائة ساعة مونتاج".

صلاة الجنازة العرائس عاطف أبو شهبة الإسكندرية مسجد أبو النور
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