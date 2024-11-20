أحدث ظهور لـ ابنة أحمد السقا مع والدتها مها الصغير في فيديو كوميدي

كتبت- سهيلة أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، مع ابنتها "نادية".

وظهرت مها وابنتها تقلدان أحد الفيديوهات الكوميدية، ولاقى الفيديو إعجاب المتابعين.

جدير بالذكر أن أحمد السقا شارك في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل "العتاولة" مع كوكبة من نجوم الفن، بينهم: طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، نهى عابدين، صلاح عبدالله، محمد نجاتي، زينب العبد، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

وعُرض لـ أحمد السقا مؤخرًا فيلم "السرب" بطولة محمد ممدوح، صبا مبارك، نيللي كريم، دياب، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.