سر رقص يسرا مع عمرو دياب وهي تحمل بوستر هذا الفيلم

كتب- مصطفى حمزة:

رقص النجمة يسرا مع النجم عمرو دياب، في حفل العشاء الذي أقامته على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وضعها للمرة الثانية في قوائم تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

النجمة يسرا، كانت قد تصدرت قوائم تريند مواقع التواصل، بعد حضورها حفل عرض الأزياء الذي أقامه مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، عقب اعتذارها عن حضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحرصت النجمة يسرا، على إقامة حفل عشاء، مساء الأحد الماضي، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بحضور رئيس المهرجان النجم حسين فهمي.

وظهرت النجمة يسرا، في مقاطع فيديو، وهي ترقص مع النجم عمرو دياب، خلال الحفل، وتحمل بوستر فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" الذي تشاركا في بطولته مع النجم الراحل عمر الشريف.

المفارقة هنا أن فيلم "ضحك ولعب وجد وحب"، الذي قام بإخراجه طارق التلمساني، عرض في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1993، وفي أكثر من حوار، كشفت النجمة يسرا، أن النجمين عمرو دياب، وعمر الشريف، تقاضوا مبلغ أقل من أجرهم، على سبيل المجاملة لها، بسبب مشاركتها في إنتاج الفيلم.

