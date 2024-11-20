ريهام أيمن تحتفل بعيد ميلادها بصحبة أسرتها

سر رقص يسرا مع عمرو دياب وهي تحمل بوستر هذا الفيلم

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها، أحدث ظهور لها وظهرت وهي تحتفل بعيد ميلادها، مع زوجها الفنان شريف رمزي وأولادها.

ونشرت ريهام، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ممتن جدًا لعائلتي الصغيرة ولكل الحب الذي نتشاركه".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام أيمن مسلسل "العراف" والذي عرض عام ٢٠١٣، بطولة: النجم عادل إمام، نهال عنبر، شريف رمزي، محمد عبدالحافظ، أحمد فلوكس، محمد الشقنقيري

View this post on Instagram A post shared by Reham Ayman (@rehamayman)

اقرأ أيضًا:

اليوم.. عرض فيلم "ذهول الصيد" ضمن عروض منتصف الليل بمهرجان القاهرة السينمائي

اليوم.. عرض فيلم "بين القصرين" ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة بمهرجان القاهرة

بعد داود حسين.. نوال الكويتية تطاردها شائعات سحب الجنسية

اليوم.. عرض فيلم "أرض الانتقام" ضمن آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي