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ريهام أيمن تحتفل بعيد ميلادها بصحبة أسرتها

12:24 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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    ريهام أيمن
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    ريهام أيمن مع عائلتها
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها، أحدث ظهور لها وظهرت وهي تحتفل بعيد ميلادها، مع زوجها الفنان شريف رمزي وأولادها.

ونشرت ريهام، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ممتن جدًا لعائلتي الصغيرة ولكل الحب الذي نتشاركه".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام أيمن مسلسل "العراف" والذي عرض عام ٢٠١٣، بطولة: النجم عادل إمام، نهال عنبر، شريف رمزي، محمد عبدالحافظ، أحمد فلوكس، محمد الشقنقيري

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A post shared by Reham Ayman (@rehamayman)

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ريهام أيمن عيد ميلاد شريف رمزي
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