أول تعليق من نهال عنبر بعد اندلاع حريق في منزلها

كتبت- سهيلة أسامة:

طمأنت الفنانة نهال عنبر جمهورها، على حالتها الصحية، بعد الحريق الذي نشب في منزلها.

وكتبت "نهال" على حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "الحمد لله ربنا نجانا أنا وأسرتي بأعجوبة لولا حسام ابني، صحانا من النوم وجرينا للدور الأول، وفصل الكهرباء العمومي كانت الكارثة هتبقي أكبر، لكن قدر ولطف الحمد لله".

وتابعت: "وبطمن جمهوري، أنا بخير بس البيت أكيد فيه إصلاحات كتيرة للكهرباء بسبب ماس الكهرباء، ولكن الحمدلله على كل حال طالما كلنا بخير".

جدير بالذكر أن الفنانة نهال عنبر شاركت في السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٤ بمسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، إخراج هاني خليفة.

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