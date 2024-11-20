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بدرية طلبة تروج لمسرحيتها "ألف تيتة وتيتة" استعدادا لعرضها غدًا

12:09 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

بدرية طلبة

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كتبت- سهيلة أسامة:

روجت الفنانة بدرية طلبة لمسرحيتها "ألف تيتة وتيتة"، والتي من المقرر عرضها من الفترة 21 إلى 25 نوفمبر الجاري، وذلك على خشبة مسرح "محمد العلي" بالرياض، في المملكة العربية السعودية.

ونشرت بدرية بوستر منفرد على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "من ٢٥:٢١ نوفمبر على مسرح محمد العلي مسرحية ألف تيتة وتيتة".

ويشارك في بطولة المسرحية عدد من نجوم الفن من بينهم: أكرم حسني وبيومي فؤاد وميرنا جميل ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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بدرية طلبة مسرحية ألف تيتة وتيتة إنستجرام
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