نادين نجيم: "أنا شخص آخر همي كلام الناس"

كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم أسباب عدم حديثها عن طلاقها، وذلك خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس.

وقالت نادين: "وقت أما اتطلقت كان في عز نجاحي وكنت عاملة مسلسل "خمسة ونص"، وكان نجاحه مش طبيعي زي ما بيقولوا مكسر الدنيا، وبعدين جيت على مصر أخدت جايزة أفضل ممثلة عربية بمهرجان الفضائيات، وبعدها بيومين أعلنت الطلاق".

وتابعت: "وهل عانيت من المجتمع مش عارفة بس بـ لبنان ما حسيت، أنا شخص آخر همي الكلام، طالما ما بعمل شئ غلط ومش بأذي حد، وطلع أخبار وتحليلات كتير، لكن أنا ما قلت ليه اتجوزت وما هقول ليه اتطلقت لأنه شيء كتير خاص، وأنا عندي ولدين صغار عايزة أهتم فيهم، وكنت وقتها طلع عليا حملات تشويه ووقتها نفيت حالي لتصوير وشغل وبيت".

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل 2024، والعمل من بطولة محمد الأحمد، كارمن لبس، من كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.

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