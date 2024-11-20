عرض "سلمى" و"بين القصرين".. تعرف على برنامج مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الأربعاء

كتبت- منى الموجي:

يواصل مهرجان القاهرة السينمائي الأربعاء 20 نوفمبر عروض أفلامه، ضمن برنامج دورته الخامسة والأربعين، ونستعرض أبرز الأفلام التي يشاهدها الجمهور على مدار اليوم في السطور التالية..

المسرح الكبير

يعرض أفلام: في الثالثة والنصف عصرا الفيلم الروسي طوابع بريد، وفي السادسة مساء فيلم زهرة الثلج، وفي الثامنة مساء فيلم قابل البرابرة.

المسرح الصغير

في الثانية عشرة ظهرا يشاهد الجمهور مجموعة من الأفلام القصيرة، وفي الثالثة مساء فيلم تاريخ موجز لعائلة، وفي السادسة الفيلم الجزائري أرض الانتقام، وفي التاسعة الفيلم السوري سلمى.

مسرح الهناجر

يشهد عرض مجموعة من الأفلام القصيرة في الثانية عشرة ظهرا، وفي الثالثة عصرا أفلام من المسافة صفر، وفي السادسة مساء فيلم الصيد المذهل، وفي التاسعة مساء فيلم ثيلما.

سينما الهناجر

تعرض أفلام: بوبو البعبع في الثانية عشرة ظهرا، ومجموعة من الأفلام القصيرة في الثالثة عصرا، فيلم شيء من الخوف من الأفلام الكلاسيكية المرممة وذلك في السادسة مساء، وأيضا فيلم سواق الأتوبيس في التاسعة مساء.

سينما الزمالك ١

في سينما الزمالك ١ يشاهد الجمهور أفلام: البرازيلي "مالو" في الواحدة ظهرا، فيلم ٢ يناير في الرابعة عصرا، الفيلم المصري دخل الربيع يضحك في السادسة والنصف مساء، في التاسعة مساء فيلم العام الجديد الذي لم يأتي أبدا.

سينما الزمالك ٢

تعرض في السادسة مساء الفيلم اللبناني مثل قصص الحب، وفي التاسعة مساء فيلم سيمون ابن الجبل.

سينما فوكس مول مصر ٤

تقدم لجمهور المهرجان أفلام: الفيلم المصري المرمم بين القصرين في الواحدة ظهرا، الفيلم المغربي أنا مش أنا في الرابعة عصرا، والفيلم السعودي فخر السويدي في تمام الساعة السابعة مساء.

سينما فوكس مول مصر ٧

في الواحدة ظهرا يكون الجمهور على موعد مع الفيلم الإيطالي فيتوريا، الرابعة عصرا الفيلم التركي آيشا، السابعة مساء الفيلم اللبناني موندوف.