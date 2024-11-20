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بعد داود حسين.. نوال الكويتية تطاردها شائعات سحب الجنسية

11:18 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

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كتب-مصطفى حمزة:

دخلت المطربة نوال الكويتية، قوائم تريند مواقع التواصل، بالتزامن مع ما تردد عن سحب الجنسية الكويتية منها.

المطربة الكويتية، تصدرت أيضا قوائم موقع البحث جوجل، مع ما يثار عن وجود اسمها بين 37 شخصية، صدر مرسوم بسحب الجنسية الكويتية منهم، بدعوى كونها عراقية الأصل.

ومن جهتها تجاهلت المطربة نوال الكويتية ما يثار ، وروجت عبر صفحاتها في مواقع التواصل، لحفل غنائي لها في قطر، يقام غدا الخميس، بمناسبة طرح أحدث ألبوماتها "أنا وعزوف".

وجاء الحديث عن سحب الجنسية من المطربة، في ظل عدم وجود تأكيد أو نفي رسمي، عن سحب الجنسية منها، وبعد أيام من انتشار شائعات عن اعتزالها الغناء

المطربة نوال الكويتية، دخلت يوم الإثنين الماضي، عامها الـ 58، إذ ولدت يوم 18 نوفمبر عام 1966.

يذكر أن الفنان داود حسين، سبق وتصدر قوائم مواقع التواصل الاجتماعي، مع انتشار أنباء سحب الجنسية الكويتية منه،رغم عدم صدور قرار أو تعقيب رسمي.

نوال المطربة نوال الكويتية شائعات سحب الجنسية
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