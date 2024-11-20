اليوم.. حلقة نقاش حول دعم هيئة فولبرايت للفنانين بمهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، في الثانية عشرة مساء اليوم الأربعاء 20 نوفمبر بقاعة جراند 2 بفندق سوفتيل، حلقة نقاش حول دعم هيئة فولبرايت للفنانين على مدى 75 عامًا، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

ويتحدث خلال الندوة المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر الدكتورة ماجي نصيف، ومسؤولة برامج أول في هيئة فولبرايت مصر مي عياد والفنان مختار الديناري والمخرجة ياسمين الهواري، والمخرج يوسف هشام ويدير الحوار مسؤول برامج أول في هيئة فولبرايت مصر نهى صلاح.

تسلط هذه الندوة الضوء على الفرص المتنوعة التي تقدمها هيئة فولبرايت للفنانين والمحترفين في مجالات الفن المختلفة، وتضم خريجي فولبرايت الذين يشاركون تجاربهم من خلال منحة فولبرايت والتأثير الذي أحدثته على حياتهم المهنية.



تقوم هيئة فولبرايت مصر بإدارة برامج للتبادل التعليمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة، وقد تأسست في عام 1949 بموجب بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية الأمريكية، وهي أكبر وأقدم برنامج فولبرايت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



تدير هيئة فولبرايت مصر مجموعة متنوعة من المنح للفنانين المصريين والأمريكيين والتي تتضمن: منح للفنانين المصريين في مجالات الفنون الجميلة والتطبيقية والتمثيلية والأدائية، ومنح للمهنيين المصريين في مجالات إدارة الفنون والمؤسسات الفنية والثقافية ودراسات المتاحف والتراث، ومنح الماجستير الممولة بالكامل ومنح جمع المادة العلمية لطلاب الدكتوراه المصريين.



يحتفي برنامج فولبرايت مصر هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين على تأسيسه، ولديه شبكة ثرية تضم أكثر من 8000 خريج وساعد برنامج فولبرايت في إلهام العديد من الفنانين المصريين البارزين وربطهم بالمشهد الفني في الولايات المتحدة، ومن بين هؤلاء الفنانين والحاصلين على منحة فولبرايت لبنى عبدالعزيز (ممثلة)، وحسين فهمي (ممثل)، وجاذبية سري (رسامة)، وإيناس عبد الدايم (عازفة فلوت ووزير الثقافة السابق)، وغيرهم الكثير.



فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.