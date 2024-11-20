اليوم.. عرض وسجادة حمراء لفيلم "سلمى" بحضور أبطاله في مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

يشهد اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، عرض الفيلم السوري "سلمى"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة بحضور صناع وأبطال العمل يديرها الناقد الفني خالد محمود، كما يقام سجادة حمراء للفيلم قبل عرضه.

فيلم "سلمى" روائي تدور أحداثه حول وحيدةً "سلمى" تحاول أن تجد حلاً لمشاكلها بعد اختفاء زوجها، لتجد نفسها في النهاية أمام خيارين: إمّا أن تتابع المواجهة حتى النهاية مع كلّ ما يحمله ذلك من تضحيةٍ أو أن تختار خلاصها الفردي مع عائلتها .

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 108 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة على المسرح الصغير، وهو من إخراج جود سعيد.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".