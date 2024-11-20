يسرا تشارك في حفل مؤسسة مجدي يعقوب أمام المتحف المصري الكبير.. صور

أبرزهم ليلى علوي ويسرا.. نجوم الفن في حفل السفارة العمانية بالقاهرة

كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

حرصت الفنانة يسرا على حضور حفل مؤسسة مجدي يعقوب والمقام حاليًا من أمام المتحف المصري الكبير.

والتقطت يسرا صورًا مع الطبيب العالمي السير مجدي يعقوب، في الحفل الموسيقي الذي أحياه الموسيقار عمر خيرت.

ويحتفل مجدى يعقوب، بعيد ميلاده الـ90 والذي يتزامن يوم 16 نوفمبر، حيث ولد فى مثل هذا اليوم عام 1935.

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