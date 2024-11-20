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أحمد حلمي ومنى زكي يتبادلان التهنئة بعيد ميلادهما

10:00 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منى زكي تحتفل بعيد ميلاد أحمد حلمي
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    أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد منى زكي
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    أحمد حلمي يحتفل مع منى زكي بعيد ميلادهما
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كتب- مروان الطيب:
احتفل الفنان أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي بعيد ميلادهما الذي يجمعهما في نفس اليوم وهو 18 نوفمبر من كل عام.

ونشر حلمي صورة تجمعهما عبر استوري حسابه على "إنستجرام"، وكتب عليها: "كل سنة وإنتي طيبة"، كما نشر طبق حلوى كتب عليه: "عيد ميلاد سعيد منى"، وصورة أخرى لطبق حلوى كتب عليه: "عيد ميلاد سعيد حلمي".

وقامت الفنانة منى زكي بإعادة الصورة التي نشرها حلمي وجمعتهما احتفالًا بعيد الميلاد عبر استوري حسابها على نفس التطبيق وعلقت عليها: "حياتي".

يذكر أن، أحمد حلمي ومنى زكي يتشاركان بطولة فيلم "الست" عن السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، وسط نخبة من نجوم السينما المصرية، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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أحمد حلمي منى زكي
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