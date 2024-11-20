حدث بالفن| وفاة ملحن واندلاع حريق في منزل فنانة وحقيقة ارتباط أمير المصري بـ أسماء جلال

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ والد أمير المصري يرد على شائعة ارتباط نجله بـ أسماء جلال، إسماعيل الليثي يتحدث عن نجله ضاضا في أول ظهور إعلامي بعد وفاته، وفاة الملحن الشاب حازم عادل، ماس كهربائي يشعل حريقا في منزل نهال عنبر ونجلها حسام الحسيني ينقذها، مؤلف "فهد البطل" يحذر من هذا الشخص "غير صادق وليس له أي علاقة بالمسلسل"، وغيرها من الأخبار.