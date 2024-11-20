ياسمين صبري بمكياج هادئ وهدى المفتي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

أبرزهم ليلى علوي ويسرا.. نجوم الفن في حفل السفارة العمانية بالقاهرة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بمكياج هادئ، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

لاميتا فرنجية

نشرت لاميتا فرنجية صورة جديدة لها، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان جرئ باللون الأبيض.

إيمان العاصي

ظهرت الفنانة إيمان العاصي بإطلالة كاجوال وارتدت خلالها توب باللون الأسود وبنطلون جينز، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام، من خلال خاصية القصص القصيرة.

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوض أحدث ظهور، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر داخل سيارته وعلق: "صباح الفل".

دوللي شاهين

ظهرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بمكياج هادئ، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها، صورة جديدة لها بدون مكياج، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "في بعض الأحيان، عند تعاملك مع الناس، تكتشف أن مشكلتك الوحيدة هي أن والديك قاموا بتربيتك".

عمرو مصطفى

نشر عمرو مصطفى صورة جديدة له، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "صباحو على عائلتي الجميلة".

أسما شريف منير

هرت أسما شريف منير بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

هدى المفتي

خطفت الفنانة الشابة هدى المفتي الأنظار، أثناء تواجدها بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بقميص باللون الأبيض وجيبة قصيرة.