بالصور- مي سليم وهاني سلامة ومحمد رجب في حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين

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كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

احتفل المنتج ممدوح شاهين بزفاف ابنته في حفل ساهر أقيم مساء اليوم السبت بأحد الفنادق الكبرى، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وحرص النجوم الذين جمعتهم تجارب فنية مع المنتج على التواجد ومشاركة فرحته ، وجاء بينهم داليا البحيري وهاني سلامة ومي سليم.

كما حضر الفنان محمد رجب الذي يستعد للتعاون معه في مسلسل جديد رمضان 2025.

وحرصت على تقديم التهنئة الفنانة عايدة رياض، لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق نادر السيد، محمد لطفي، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة الذين حرصوا على الحضور والاحتفال مع المنتج ممدوح شاهين بزفاف ابنته.

وكانت آخر مشاركات ممدوح شاهين الإنتاجية بمسلسل "ب100 راجل" بطولة الفنانة سمية الخشاب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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