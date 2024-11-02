إعلان

بالصور- مي سليم وهاني سلامة ومحمد رجب في حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين

11:37 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    هاني سلامة من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 21 صورة
    نجوم الفن وشخصيات عامة من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 21 صورة
    وليد فواز من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 21 صورة
    كواليس حفل زفاف ابنة ممدوح شاهين
  • عرض 21 صورة
    ممدوح شاهين يحتفل بدخول ابنته عش الزوجية
  • عرض 21 صورة
    نادر السيد من حفل زفاف ابنة ممدوح شاهين
  • عرض 21 صورة
    محمد لطفي ومحمد رجب من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 21 صورة
    المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 21 صورة
    شخصيات عامة في حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 21 صورة
    كواليس حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين بحضور نجوم الفن
  • عرض 21 صورة
    كواليس حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين بحضور نجوم المجتمع
  • عرض 21 صورة
    كواليس حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 21 صورة
    داليا البحيري ومحمد لطفي من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 21 صورة
    حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 21 صورة
    حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين بحضور نجوم الفن
  • عرض 21 صورة
    حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين بحضور نجوم الفن والإعلام
  • عرض 21 صورة
    المنتج ممدوح شاهين يحتفل بزفاف ابنته
  • عرض 21 صورة
    الفنان محمد رجب والفنان محمد لطفي من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 21 صورة
    الفنان وليد فواز من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 21 صورة
    المنتج ممدوح شاهين يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

احتفل المنتج ممدوح شاهين بزفاف ابنته في حفل ساهر أقيم مساء اليوم السبت بأحد الفنادق الكبرى، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وحرص النجوم الذين جمعتهم تجارب فنية مع المنتج على التواجد ومشاركة فرحته ، وجاء بينهم داليا البحيري وهاني سلامة ومي سليم.

كما حضر الفنان محمد رجب الذي يستعد للتعاون معه في مسلسل جديد رمضان 2025.

وحرصت على تقديم التهنئة الفنانة عايدة رياض، لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق نادر السيد، محمد لطفي، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة الذين حرصوا على الحضور والاحتفال مع المنتج ممدوح شاهين بزفاف ابنته.

وكانت آخر مشاركات ممدوح شاهين الإنتاجية بمسلسل "ب100 راجل" بطولة الفنانة سمية الخشاب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

تعرف على سبب غياب فيفي عبده عن عزاء حسن يوسف ومصطفى فهمي (فيديو)

زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين ممدوح شاهين هاني سلامة مي سليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رسالة وتهنئة.. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز النادي الأهلي على سيراميكا في الدوري المصري

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)