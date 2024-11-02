بالصور- حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين بحضور داليا البحيري ومي سليم ونادر السيد



كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

احتفل المنتج ممدوح شاهين بدخول ابنته عش الزوجية في حفل ساهر أقيم مساء اليوم السبت بأحد الفنادق الكبرى، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وجاء بين أبرز الحضور، محمد رجب، داليا البحيري، وليد فواز، مي سليم، هاني سلامة، عايدة رياض، لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق نادر السيد، محمد لطفي، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة الذين حرصوا على الحضور والاحتفال مع المنتج ممدوح شاهين بزفاف ابنته.

وكانت آخر مشاركات ممدوح شاهين الإنتاجية بمسلسل "ب100 راجل" بطولة الفنانة سمية الخشاب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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