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بالصور- حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين بحضور داليا البحيري ومي سليم ونادر السيد

11:02 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    داليا البحيري ومحمد لطفي من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين بحضور نجوم الفن والإعلام
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين بحضور نجوم الفن
  • عرض 20 صورة
    شخصيات عامة في حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 20 صورة
    كواليس حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين بحضور نجوم الفن
  • عرض 20 صورة
    كواليس حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين بحضور نجوم المجتمع
  • عرض 20 صورة
    كواليس حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 20 صورة
    نادر السيد من حفل زفاف ابنة ممدوح شاهين
  • عرض 20 صورة
    محمد لطفي ومحمد رجب من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 20 صورة
    كواليس حفل زفاف ابنة ممدوح شاهين
  • عرض 20 صورة
    وليد فواز من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 20 صورة
    داليا البحيري من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 20 صورة
    هاني سلامة من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 20 صورة
    نجوم الفن وشخصيات عامة من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 20 صورة
    الفنان محمد رجب والفنان محمد لطفي من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 20 صورة
    الفنان وليد فواز من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 20 صورة
    المنتج ممدوح شاهين من حفل زفاف ابنته
  • عرض 20 صورة
    المنتج ممدوح شاهين
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- هاني رجب:
احتفل المنتج ممدوح شاهين بدخول ابنته عش الزوجية في حفل ساهر أقيم مساء اليوم السبت بأحد الفنادق الكبرى، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وجاء بين أبرز الحضور، محمد رجب، داليا البحيري، وليد فواز، مي سليم، هاني سلامة، عايدة رياض، لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق نادر السيد، محمد لطفي، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة الذين حرصوا على الحضور والاحتفال مع المنتج ممدوح شاهين بزفاف ابنته.

وكانت آخر مشاركات ممدوح شاهين الإنتاجية بمسلسل "ب100 راجل" بطولة الفنانة سمية الخشاب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين ممدوح شاهين محمد رجب داليا البحيري هاني سلامة
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