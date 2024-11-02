وفاء عامر وعفاف شعيب وريم البارودي .. الصور الكاملة من عزاء الراحل حسن يوسف

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة على حضور عزاء الراحل حسن يوسف، الذي يقام مساء السبت في مسجد عمر مكرم.

وجاء بين أبرز الحضور الفنانة عفاف شعيب، والفنانة ريم البارودي، والفنان أحمد ماهر ونجله محمد ماهر، الفنانة وفاء عامر، وظهروا وهم يواسون عمر نجل الراحل حسن يوسف.

وشهد العزاء تواجد عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة وهم رجل الأعمال علاء مبارك وشقيقه رجل الأعمال جمال مبارك، الفنان الكبير حسين فهمي، الفنان أشرف زكي، الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة لطيفة، الفنان محمد فؤاد، الفنان محمود قابيل، الفنان وفاء مكي، الفنانة دنيا سمير غانم، الإعلامي رامي رضوان، الفنانة المعتزلة شمس البارودي، الفنانة يسرا، الإعلامي عمرو الليثي، الفنان أحمد بدير، الفنان عمر زهران.

وتم تشييع جثمان الراحل حسن يوسف يوم الثلاثاء الماضي من مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وهم الفنانة ميرفت أمين، شهيرة، وشمس البارودي.

وأعلن محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف وفاته صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 90 عامًا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

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