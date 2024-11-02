جمال وعلاء مبارك وحسين فهمي.. 60 صورة للنجوم في عزاء حسن يوسف

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والشخصيات العامة على حضور عزاء الفنان الراحل حسن يوسف، الذي يقام مساء السبت بمسجد عمر مكرم.

وجاء بين أبرز الحضور رجل الأعمال علاء مبارك وشقيقه جمال مبارك، الفنان الكبير حسين فهمي، الفنان أشرف زكي، الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة لطيفة، الفنان محمد فؤاد، الفنان محمود قابيل، الفنان وفاء مكي، الفنانة دنيا سمير غانم، الإعلامي رامي رضوان، الفنانة المعتزلة شمس البارودي، الفنانة يسرا، الإعلامي عمرو الليثي.

وظهرت شمس البارودي في العزاء وهي تحمل السبحة ومن حولها عدد من نسخ القرآن الكريم التي يتم توزيعها على الوافدين على العزاء.

وكان في مقدمة المتواجدين الفنان عمر حسن يوسف نجل الراحل حسن يوسف الذي حرص على استقبال الوافدين على العزاء.

وتم تشييع جنازة الراحل حسن يوسف يوم الثلاثاء الماضي من مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وهم الفنانة ميرفت أمين، شهيرة، وشمس البارودي.

وأعلن محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف وفاته صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 90 عامًا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

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