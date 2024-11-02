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جمال وعلاء مبارك وحسين فهمي.. 60 صورة للنجوم في عزاء حسن يوسف

08:37 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 65 صورة
  • عرض 65 صورة
    أشرف زكي أول الحاضرين في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    أشرف زكي وعمر حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    أشرف زكي ولطيفة
  • عرض 65 صورة
    أشرف زكي ويسرا من عزاء حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    أشرف زكي في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    أشرف زكي يستقبل الوافدين على عزاء حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    الإعلامي عمرو الليثي
  • عرض 65 صورة
    أشرف زكي ولطيفة
  • عرض 65 صورة
    أشرف زكي ويسرا
  • عرض 65 صورة
    الفنان أشرف زكي في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    الفنان أشرف زكي
  • عرض 65 صورة
    الفنان أشرف زكي
  • عرض 65 صورة
    الفنان محمد فؤاد
  • عرض 65 صورة
    الفنان محمود قابيل
  • عرض 65 صورة
    الفنان محمود قابيل
  • عرض 65 صورة
    توافد نجوم وإعلاميين في عزاء حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    جمال مبارك في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    الفنانة المعتزلة شمس البارودي في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    جمال مبارك في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    جمال مبارك يقدم واجب العزاء في الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 65 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 65 صورة
    حسين فهمي
  • عرض 65 صورة
    دنيا سمير غانم تصل عزاء حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    دنيا سمير غانم ورامي رضوان
  • عرض 65 صورة
    رجل الأعمال جمال مبارك
  • عرض 65 صورة
    رجل الأعمال علاء مبارك
  • عرض 65 صورة
    شمس البارودي في عزاء الراحل حسن يوسف بمسجد عمر مكرم
  • عرض 65 صورة
    شمس البارودي في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    شمس البارودي في عزاء حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    جمال مبارك في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    عبد المنعم عمارة
  • عرض 65 صورة
    عزاء الراحل حسن يوسف بحضور نجوم الفن
  • عرض 65 صورة
    شمس البارودي
  • عرض 65 صورة
    عزاء الراحل حسن يوسف بمسجد عمر مكرم_35
  • عرض 65 صورة
    عزاء الراحل حسن يوسف بمسجد عمر مكرم بحضور نجوم الفن
  • عرض 65 صورة
    الفنان أشرف زكي
  • عرض 65 صورة
    عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    علاء مبارك في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    علاء مبارك في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    علاء مبارك يقدم واجب العزاء في الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    علاء وجمال مبارك يصلان عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    عزاء الراحل حسن يوسف في مسجد عمر مكرم_36
  • عرض 65 صورة
    عمر حسن يوسف يستقبل الوافدين على عزاء والده
  • عرض 65 صورة
    عمرو الليثي في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    عزاء الراحل حسن يوس
  • عرض 65 صورة
    عمرو الليثي
  • عرض 65 صورة
    عمرو الليثي ومحمود قابيل
  • عرض 65 صورة
    لطيفة تصل عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    لطيفة تصل عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    لطيفة
  • عرض 65 صورة
    محمد فؤاد في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    محمد فؤاد في عزاء حسن يوسف بمسجد عمر مكرم
  • عرض 65 صورة
    محمد فؤاد يصل عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    محمد فؤاد يقدم واجب العزاء في الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    محمد فؤاد
  • عرض 65 صورة
    نبيلة عبيد تصل عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    نبيلة عبيد في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    نبيلة عبيد في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    نجوم الفن يتوافدون على عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    وصول شمس البارودي عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 65 صورة
    عمرو الليثي
  • عرض 65 صورة
    عمر حسن يوسف وحسين فهمي
  • عرض 65 صورة
    وفاء مكي
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- هاني رجب:
حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والشخصيات العامة على حضور عزاء الفنان الراحل حسن يوسف، الذي يقام مساء السبت بمسجد عمر مكرم.

وجاء بين أبرز الحضور رجل الأعمال علاء مبارك وشقيقه جمال مبارك، الفنان الكبير حسين فهمي، الفنان أشرف زكي، الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة لطيفة، الفنان محمد فؤاد، الفنان محمود قابيل، الفنان وفاء مكي، الفنانة دنيا سمير غانم، الإعلامي رامي رضوان، الفنانة المعتزلة شمس البارودي، الفنانة يسرا، الإعلامي عمرو الليثي.

وظهرت شمس البارودي في العزاء وهي تحمل السبحة ومن حولها عدد من نسخ القرآن الكريم التي يتم توزيعها على الوافدين على العزاء.

وكان في مقدمة المتواجدين الفنان عمر حسن يوسف نجل الراحل حسن يوسف الذي حرص على استقبال الوافدين على العزاء.

وتم تشييع جنازة الراحل حسن يوسف يوم الثلاثاء الماضي من مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وهم الفنانة ميرفت أمين، شهيرة، وشمس البارودي.

وأعلن محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف وفاته صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 90 عامًا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

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عزاء حسن يوسف حسين فهمي حسن يوسف علاء مبارك جمال مبارك
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