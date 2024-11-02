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أحمد بدير ودنيا سمير غانم ومحمد فؤاد.. ألبوم صورة من عزاء حسن يوسف

08:30 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    نجوم وإعلاميين في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 16 صورة
    محمد فؤاد_1
  • عرض 16 صورة
    محمد فؤاد يقدم واجب العزاء في الراحل حسن يوسف
  • عرض 16 صورة
    نبيلة عبيد وعمر حسن يوسف
  • عرض 16 صورة
    محمد فؤاد في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 16 صورة
    عمر زهران في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 16 صورة
    النجمة نبيلة عبيد
  • عرض 16 صورة
    محمد فؤاد في عزاء حسن يوسف
  • عرض 16 صورة
    الفنان عمر زهران
  • عرض 16 صورة
    أشرف زكي ولطيفة في عزاء حسن يوسف
  • عرض 16 صورة
    أحمد بدير
  • عرض 16 صورة
    أحمد بدير يواسي عمر حسن يوسف
  • عرض 16 صورة
    أشرف زكي ولطيفة
  • عرض 16 صورة
    الفنان محمد فؤاد
  • عرض 16 صورة
    نبيلة عبيد ومحمد فؤاد من عزاء حسن يوسف
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة على حضور عزاء الراحل حسن يوسف، الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد عمر مكرم.

وكان من أبرز الحضور رجل الأعمال علاء مبارك وشقيقه جمال مبارك، الفنان الكبير حسين فهمي، الفنان أشرف زكي، الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة لطيفة، الفنان محمد فؤاد، الفنان محمود قابيل، الفنان وفاء مكي، الفنانة دنيا سمير غانم، الإعلامي رامي رضوان، الفنانة المعتزلة شمس البارودي، الفنانة يسرا، الإعلامي عمرو الليثي، الفنان أحمد بدير، الفنان عمر زهران.

وكان في مقدمة المتواجدين الفنان عمر حسن يوسف نجل الراحل حسن يوسف الذي حرص على استقبال ضيوف العزاء.

وتم تشييع جثمان الراحل حسن يوسف يوم الثلاثاء الماضي من مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وهم الفنانة ميرفت أمين، شهيرة، وشمس البارودي.

وأعلن محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف وفاته صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 90 عامًا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

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