إعلان

بالصور- لطيفة ونبيلة عبيد في عزاء حسن يوسف

08:02 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أشرف زكي ولطيفة
  • عرض 10 صورة
    علاء مبارك في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 10 صورة
    نبيلة عبيد في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 10 صورة
    علاء مبارك في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 10 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 10 صورة
    علاء مبارك يقدم واجب العزاء في الراحل حسن يوسف
  • عرض 10 صورة
    علاء وجمال مبارك يصلان عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 10 صورة
    لطيفة تصل عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 10 صورة
    جمال مبارك في عزاء الراحل حسن يوسف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:
تصوير- هاني رجب:
حرصت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد على حضور عزاء الراحل حسن يوسف، الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد عمر مكرم.

وظهرت نبيلة وهي تواسي عمر نجل الراحل حسن يوسف، كما ظهرت الفنانة لطيفة وكان في استقبالها الفنان أشرف زكي.

وكان من أبرز الحضور رجل الأعمال علاء مبارك وشقيقه جمال مبارك اللذان حرصا على التواجد وتقديم واجب العزاء.

وظهرت شمس البارودي في العزاء وهي تحمل السبحة ومن حولها عدد من نسخ القرآن الكريم التي يتم توزيعها على الوافدين على العزاء.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على الحضور وتقديم واجب العزاء وهم الفنان أشرف زكي، الفنانة يسرا، الفنانة دينا سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان، الفنان محمود قابيل، الفنانة وفاء مكي، والإعلامي عمرو الليثي.

وكان في مقدمة المتواجدين الفنان عمر حسن يوسف نجل الراحل حسن يوسف الذي حرص على استقبال الوافدين على العزاء.

وتم تشييع جنازة الراحل حسن يوسف يوم الثلاثاء الماضي من مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وهم الفنانة ميرفت أمين، شهيرة، وشمس البارودي.

وأعلن محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف وفاته صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 90 عامًا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

اقرأ أيضا:
عمرو دياب يجتاح ميدان تايم سكوير في نيويورك بعد تعاقده مع "سوني" (صور)

لطيفة نبيلة عبيد عزاء حسن يوسف علاء مبارك جمال مبارك حسن يوسف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أحمد بدير ودنيا سمير غانم ومحمد فؤاد.. ألبوم صورة من عزاء حسن يوسف

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)