بالصور- لطيفة ونبيلة عبيد في عزاء حسن يوسف

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرصت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد على حضور عزاء الراحل حسن يوسف، الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد عمر مكرم.

وظهرت نبيلة وهي تواسي عمر نجل الراحل حسن يوسف، كما ظهرت الفنانة لطيفة وكان في استقبالها الفنان أشرف زكي.

وكان من أبرز الحضور رجل الأعمال علاء مبارك وشقيقه جمال مبارك اللذان حرصا على التواجد وتقديم واجب العزاء.

وظهرت شمس البارودي في العزاء وهي تحمل السبحة ومن حولها عدد من نسخ القرآن الكريم التي يتم توزيعها على الوافدين على العزاء.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على الحضور وتقديم واجب العزاء وهم الفنان أشرف زكي، الفنانة يسرا، الفنانة دينا سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان، الفنان محمود قابيل، الفنانة وفاء مكي، والإعلامي عمرو الليثي.

وكان في مقدمة المتواجدين الفنان عمر حسن يوسف نجل الراحل حسن يوسف الذي حرص على استقبال الوافدين على العزاء.

وتم تشييع جنازة الراحل حسن يوسف يوم الثلاثاء الماضي من مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وهم الفنانة ميرفت أمين، شهيرة، وشمس البارودي.

وأعلن محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف وفاته صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 90 عامًا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

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