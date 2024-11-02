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بالصور- أول ظهور للفنان حسين فهمي بعد وفاة شقيقه في عزاء حسن يوسف

07:39 م السبت 02 نوفمبر 2024
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    وفاء مكي
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    نجوم الفن يتوافدون على عزاء الراحل حسن يوسف
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    عزاء الراحل حسن يوسف
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    توافد نجوم وإعلاميين في عزاء حسن يوسف
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    حسين فهمي
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    الفنان أشرف زكي
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    عمرو الليثي
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    أشرف زكي يستقبل الوافدين على عزاء حسن يوسف
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    الفنان صلاح قابيل
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

وصل منذ قليل النجم الكبير حسين فهمي، عزاء الراحل حسن يوسف الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد عمر مكرم.

وكان في استقباله الفنان عمر حسن يوسف نجل الراحل حسن يوسف، وظهر فهمي متأثرًا بعد أن فقد حسين أيضًا شقيقه الفنان مصطفى فهمي الذي رحل عن عالمنا بعد ساعات من وفاة حسن يوسف.

وظهرت شمس البارودي في العزاء وهي تحمل السبحة ومن حولها عدد من نسخ القرآن الكريم التي يتم توزيعها على الوافدين على العزاء.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على الحضور وتقديم واجب العزاء وهم الفنان أشرف زكي، الفنانة يسرا، الفنانة دينا سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان، الفنان محمود قابيل، الفنانة وفاء مكي، الفنان صلاح قابيل، والإعلامي عمرو الليثي.

وكان في مقدمة المتواجدين الفنان عمر حسن يوسف نجل الراحل حسن يوسف الذي حرص على استقبال الضيوف على العزاء.

وتم تشييع جنازة الراحل حسن يوسف يوم الثلاثاء الماضي من مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وهم الفنانة ميرفت أمين، شهيرة، وشمس البارودي.

وأعلن محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف وفاته صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 90 عامًا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

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