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بالصور- جمال مبارك يقدم واجب العزاء في الراحل حسن يوسف

07:25 م السبت 02 نوفمبر 2024
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    جمال مبارك يصل عزاء الراحل حسن يوسف
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    جمال مبارك وأشرف زكي من عزاء حسن يوسف
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    جمال مبارك يقدم واجب العزاء في الراحل حسن يوسف (2)
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    عمر حسن يوسف وحسين فهمي
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    توافد نجوم وإعلاميين في عزاء حسن يوسف
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    أشرف زكي يستقبل الوافدين على عزاء حسن يوسف
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    عزاء الراحل حسن يوسف
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    شمس البارودي في عزاء زوجها حسن يوسف
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    شمس البارودي في عزاء الراحل حسن يوسف بمسجد عمر مكرم
  • عرض 20 صورة
    شمس البارودي في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 20 صورة
    شمس البارودي في عزاء حسن يوسف
  • عرض 20 صورة
    الفنانة المعتزلة شمس البارودي في عزاء الراحل حسن يوسف
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    دنيا سمير غانم تصل عزاء حسن يوسف
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    عزاء الراحل حسن يوسف في مسجد عمر مكرم
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    عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 20 صورة
    شمس البارودي في عزاء حسن يوسف
  • عرض 20 صورة
    عزاء الراحل حسن يوسف بحضور نجوم الفن
  • عرض 20 صورة
    أشرف زكي ويسرا من عزاء حسن يوسف
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    شمس البارودي في عزاء الراحل حسن يوسف بمسجد عمر مكرم
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كتب- مروان الطيب:

حرص رجل الأعمال جمال مبارك على حضور عزاء الفنان الراحل حسن يوسف، الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد عمر مكرم.

وظهر جمال مبارك وهو يقدم واجب العزاء للفنان عمر حسن يوسف في وفاة والده.

وظهرت شمس البارودي في العزاء وهي تحمل السبحة ومن حولها عدد من نسخ القرآن الكريم التي يتم توزيعها على الضيوف في العزاء.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على الحضور وتقديم واجب العزاء وهم الفنان أشرف زكي، الفنانة يسرا، الفنانة دينا سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان، الفنان محمود قابيل، الفنانة وفاء مكي، والإعلامي عمرو الليثي.

وكان في مقدمة المتواجدين الفنان عمر حسن يوسف نجل الراحل حسن يوسف الذي حرص على استقبال الوافدين على العزاء.

وتم تشييع جنازة الراحل حسن يوسف يوم الثلاثاء الماضي من مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وهم الفنانة ميرفت أمين، شهيرة، وشمس البارودي.

وأعلن محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف وفاته صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 90 عامًا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

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جمال مبارك عزاء الفنان حسن يوسف حسن يوسف مسجد عمر مكرم عمر حسن يوسف شمس البارودي نجوم الفن
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