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السبحة لم تفارقها.. كيف ظهرت شمس البارودي في عزاء زوجها حسن يوسف؟

06:55 م السبت 02 نوفمبر 2024
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    الفنانة المعتزلة شمس البارودي في عزاء الراحل حسن يوسف
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    شمس البارودي في عزاء الراحل حسن يوسف بمسجد عمر مكرم
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    شمس البارودي في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 8 صورة
    شمس البارودي
  • عرض 8 صورة
    شمس البارودي في عزاء حسن يوسف
  • عرض 8 صورة
    وصول شمس البارودي عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 8 صورة
    شمس لبارودي ممسكة بالسبحة
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- هاني رجب:
لم تفارق السبحة يد الفنانة المعتزلة شمس البارودي في عزاء الراحل حسن يوسف الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد عمر مكرم.

وظهرت شمس البارودي وهي تحمل السبحة ومن حولها عدد من نسخ القرآن الكريم التي يتم توزيعها على الوافدين على العزاء.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على الحضور وتقديم واجب العزاء وهم الفنان أشرف زكي، الفنانة يسرا، الفنانة دينا سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان.

وكان في مقدمة المتواجدين الفنان عمر حسن يوسف نجل الراحل حسن يوسف الذي حرص على استقبال الوافدين على العزاء.

وتم تشييع جنازة الراحل حسن يوسف يوم الثلاثاء الماضي من مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وهم الفنانة ميرفت أمين، شهيرة، وشمس البارودي.

وأعلن محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف وفاته صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 90 عامًا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

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شمس البارودي عزاء حسن يوسف حسن يوسف
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