لاعب نادي ريال مدريد في مصر لتصوير مشاهده من "الحريفة 2: الريمونتادا"

كتب- مروان الطيب:

كشف المنتج طارق الجنايني، وصول لاعب نادي ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق مايكل أوين، إلى مصر؛ لتصوير عدد من المشاهد بفيلم "الحريفة 2: الريموناتادا" والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة الماضية.

ونشر الجنانيني صور وهو يرافق مايكل أوين في منطقة الأهرامات عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق عليها: "يسعدنا جدًا تلبية مايكل أوين لدعوتنا للمشاركة في فيلم الحريفة 2 الريمونتادا".

وظهر مايكل اوين بالصور وهو يتجول في منطقة الأهرامات، وحرص على التقاط العديد من الصور التذكارية رفقة أبو اللهول وأعلى الأهرامات مع عدد من رفقائه.

دارت أحداث الجزء الأول من فيلم "الحريفة" في إطار كوميدي رياضي حول ماجد الذي تجبره الظروف على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، فينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى، وشارك ببطولة الجزء الأول نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، فراس سعيد، سليم هاني، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

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