شمس البارودي ويسرا ودنيا سمير غانم.. 15 صورة من عزاء حسن يوسف

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء الفنان الراحل حسن يوسف الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد عمر مكرم.

وكان في مقدمة الحضور الفنانة المعتزلة شمس البارودي، الفنان أشرف زكي، النجمة يسرا، الفنانة دنيا سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان.

وكان في مقدمة المتواجدين الفنان عمر حسن يوسف نجل الراحل حسن يوسف الذي حرص على استقبال الوافدين على العزاء.

وتم تشييع جنازة الراحل حسن يوسف يوم الثلاثاء الماضي من مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وهم الفنانة ميرفت أمين، شهيرة، وشمس البارودي.

وأعلن محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف وفاته صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 90 عامًا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

اقرأ أيضا:

تعرف على سبب غياب فيفي عبده عن عزاء حسن يوسف ومصطفى فهمي (فيديو)



