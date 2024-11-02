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شمس البارودي ويسرا ودنيا سمير غانم.. 15 صورة من عزاء حسن يوسف

06:46 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 31 صورة
  • عرض 31 صورة
    شمس البارودي في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    شمس البارودي في عزاء حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    شمس البارودي في عزاء الراحل حسن يوسف بمسجد عمر مكرم
  • عرض 31 صورة
    دنيا سمير غانم تصل عزاء حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    عزاء الراحل حسن يوسف بحضور نجوم الفن
  • عرض 31 صورة
    علاء مبارك في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    علاء مبارك يقدم واجب العزاء في الراحل حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    جمال مبارك في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    علاء مبارك في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    علاء وجمال مبارك يصلان عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    علاء مبارك في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    علاء وجمال مبارك يصلان عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    توافد نجوم وإعلاميين في عزاء حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    أشرف زكي يستقبل الوافدين على عزاء حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    جمال مبارك يقدم واجب العزاء في الراحل حسن يوسف (1)
  • عرض 31 صورة
    جمال مبارك يقدم واجب العزاء في الراحل حسن يوسف (2)
  • عرض 31 صورة
    جمال مبارك يصل عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    جمال مبارك وأشرف زكي من عزاء حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    أشرف زكي ويسرا من عزاء حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    عمر حسن يوسف يستقبل الوافدين على عزاء والده
  • عرض 31 صورة
    عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    أشرف زكي أول الحاضرين في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    الفنان أشرف زكي في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    أشرف زكي في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    عزاء الراحل حسن يوسف بمسجد عمر مكرم بحضور نجوم الفن
  • عرض 31 صورة
    لطيفة تصل عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    جمال مبارك في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 31 صورة
    نبيلة عبيد في عزاء الراحل حسن يوسف
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- هاني رجب:
حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء الفنان الراحل حسن يوسف الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد عمر مكرم.

وكان في مقدمة الحضور الفنانة المعتزلة شمس البارودي، الفنان أشرف زكي، النجمة يسرا، الفنانة دنيا سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان.

وكان في مقدمة المتواجدين الفنان عمر حسن يوسف نجل الراحل حسن يوسف الذي حرص على استقبال الوافدين على العزاء.

وتم تشييع جنازة الراحل حسن يوسف يوم الثلاثاء الماضي من مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وهم الفنانة ميرفت أمين، شهيرة، وشمس البارودي.

وأعلن محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف وفاته صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 90 عامًا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

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